"الشباب والرياضة" بالإسماعيلية تشكل لجنة للتفتيش على مراكز الشباب

أعلن سامي عبد الحليم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، تشكيل لجنة مكونة من خالد كامل مدير التخطيط والمتابعة، ومحمد الأسناوي مدير التفتيش المالي وإلاداري، لمتابعة مركز شباب السلام، ومركز شباب المروة، ومركز شباب الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية.

وأشار "عبدالحليم" إلى أن اللجنة تابعت تطبيق الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الشباب والرياضة، لتنفيذها داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع أنحاء المحافظة.

وأكد مدير الشباب والرياضة، ضرورة المتابعة الدورية للإجراءات الاحترازية المطبقة بمراكز الشباب والأندية مع تقييم الوضع بشكل دوري، حرصًا على صحة وسلامة الأعضاء، ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.