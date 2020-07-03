"المصل واللقاح": حالات كورونا أصبحت بسيطة.. والوضع أكثر استقرارا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مؤشر الإصابات التي تعلن عنه وزارة الصحة كل يوم ليس دقيقيا، خصوصا وأنه هناك جزء كبير من المصابين لايجرون مسحات، خصوصا وأن الحالات المصابة بالفيروس الآن حالات بسيطة ولا تستدعي المسحة، ولكن الثبات الفعلي هو لعدد الوفيات التي استقرت عند العدد 80 ونتمنى أن تقل الفترة المقبلة حتى نصل لصفر إصابات.

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز" أن الملحوظ أن الإصابات جميعها خفيفة ومتوسطة وحدة الحالات وقوتها وشدتها التي كانت عليها من قبل قلت بنسبة كبيرة جدا، لافتا إلى أن معدل الانتشار قد يكون كبيرا إلا أن معظم الحالات تعاني من كورونا من الدرجة المتوسطة التي تتمثل في فقدان حاسة الشم والتذوق والمشاكل التنفسية الحادة التي كانت من قبل لم يعد موجود، والوضع أصبح مستقرا بمعدلات الإصابة وبنوع الإصابة نفسها.

وتابع الحداد أن كل المؤشرات السابق ذكرها تعني أن الإجراءات الاحترازية التي تتم حتى الآن جيدة وارتداء الكمامات قد لا يمنع العدوى ولكنه قد يقلل من حدة الإصابة نفسها.