ضبط أسماك وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

ضبطت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين والمسطحات ثلاجة بها أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصنع لتعبئة الزيت مجهول المصدر لطرحه في الأسواق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة المسطحات يفيد قيام حملة بالتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور، بها 5 طن "أسماك ماكريل" غير صالحة للإستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وجرى ضبط مصنع "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية عثر بداخله على 4 أطنان سلع غذائية "زيت طعام" معبأة داخل براميل بدون بيانات "مجهولة المصدر".

وجرى ضبط 4700 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي ومستلزمات تعبئة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.