ضبط ممرض مفصول زور محررات رسمية للاستيلاء على السيارات بالسويس

ضبطت مباحث إدارة المرور فى السويس، ممرض مفصول بتهمة تزوير محررات ومستندات رسمية منسوب صدورها من جهات حكومية، للاستيلاء على سيارات المواطنين.

وتلقت مديرية أمن السويس، عدة بلاغات رسمية بتزوير أوراق سيارات خاص بالمواطنين منسوب صدوره لجهات حكومية.

وعلى الفور شكلت المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، فريقًا بحثيًا لكشف الملابسات وتحديد المتهم.

وكشفت التحريات عن تزوير ممرض مفصول يدعى "علاء .ع" باتخاذ مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تزوير واصطناع المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات ومؤسسات حكومية للاستيلاء على سيارات المواطنين.

وتبين أن المتهم مفصول من هيئة الإسعاف، وسبق اتهامه في العديد من قضايا التزوير بالاشتراك مع آخرين، فقررت نيابة الأربعين حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.