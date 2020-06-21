مديرية أمن السويس تنهي أزمة تعطل أتوبيس مراقبي الثانوية العامة

تمكنت مديرية أمن السويس من إنهاء أزمة تعطل أتوبيس مراقبي امتحانات الثانوية بطريق "السويس - الإسماعلية" بمحور 30 يونيو، ونقلت المدرسين عن طريق ضباط إدارة البحث الجنائي إلى مقر لجان الامتحانات قبل الموعد المحدد.

وتلقى مدير أمن السويس اللواء رجب عبدالعال، إخطرا من مدير المبحث الجنائية بتعطل أتوبيس ينقل مراقبي امتحانات الثانوية العامة بمحور 30 يونيو بطريق الأسماعلية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس ضباط المباحث بالانتقال إلى مكان تعطل الأتوبيس، ووفروا وسائل مواصلات ونقل مراقبي الامتحانات إلى اللجان في موعد تواجدهم بلجان الامتحانات.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالسويس، تواجد في محيط اللجان لقوات الشرطة للقيام بالتأمين الكامل.