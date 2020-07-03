حزب المؤتمر: قانون الانتخابات الأنسب لطبيعة الوضع السياسي الحالي

أكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن إجراء انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالتساوي بين القائمة المغلقة والنظام الفردي يحدث التوازن داخل المجالس المنتخبة، ويضمن تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور من شباب ومرأة وغيرهم.

وقال صميدة لـ"الوطن"، إن عودة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان مرة أخرى يعد من مكسب للحياة السياسية، وإجراء انتخاباته بواقع الثلث بنظام القائمة المطلقة والثلث بالنظام الفردي وثلث يعينه رئيس الجمهورية يضمن وجود كوادر تتناسب مع طبيعة عمل المجلس الاستشارية.

وتابع أن النظام الانتخابي الذي تم اعتماده وفق قوانين الانتخابات يعد هو الأنسب والملائم لطبيعة الوضع السياسي المصري على مدار العقود الماضية، ويحقق المساواة بين الحزبيين والمستقلين، وثبت دستوريته من خلال تمثيل الفئات المختلفة بالمجالس النيابية.