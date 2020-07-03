وفاة شخصين وإصابة 74 موظفا في انفجار مصنع الألعاب النارية بتركيا

نقل موقع روسيا اليوم، تصريحات على على لسان رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، أن شخصين لقيا مصرعما وأصيب 74 آخرون من بين 189 موظفا يعملون بمصنع الألعاب النارية الذي شهد انفجارا صباح اليوم، في صقاريا شمال شرقي البلاد.

وقعت عدة انفجارات شديدة متتالية في مصنع للألعاب النارية في محافظة صقاريا، صباح اليوم، وسُمِعَ دوي الانفجار من جميع أنحاء المدينة.

وحسبما أعلنت مواقع تركية محلية، وصلت فرق من المطافئ وسيارات الإسعاف لمكان الانفجار، وبيّن محافظ صقاريا، جدين أوقطاي يلدريم، اتخاذ كافة التدابير، إلا أنه نظرًا لشدة الانفجارات لم تتمكن السطات من التدخل حتى الآن.

وأكد رئيس بلدية صقاريا، أكرم يوجا، أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من إخراج المصابين من المصنع، وتجري مواصلة أعمال التبريد والإطفاء، إلا أن الانفجارات متتالية.