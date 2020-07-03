وزير الدفاع التركي يصل طرابلس في إطار زيارة غير معلنة

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في إطار زيارة غير معلن عنها مسبقًا، حسبما ذكرته جريدة "حرييت"، ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولين بحكومة السراج.

تأتي زيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا بعد تصريحات لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الخميس، أكد فيها أن بلاده تريد العمل مع الدول الأخرى في ليبيا، بما فيها ألمانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في البلاد،وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

كانت الصحف التركية نشرت تفاصيل زيارة مفاجئة لقائد القوات البحرية التركية، أميرال عدنان أوزبال، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت جريدة "مابا نيوز" التركية، إن قائد القوات البحرية التركية زار على نحو مفاجئ العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء الماضي.