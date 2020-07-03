جونسون يدعو للاستمتاع بإجازة الصيف بعقلانية لمنع تفشي كورونا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، البريطانيين لضرورة الاستمتاع بفصل الصيف بعقلانية لتجنب دخول البلاد في موجة ثانية من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال جونسون، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن "رسالتي هي، دعونا لا نفجر الأمر الآن، أيها الشعب".

جاءت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بالتزامن مع تحضير الحكومة لرفع حظر السفر على عشرات من الدول وفتحها كوجهات لقضاء العطلة الصيفية.

وأعلنت الحكومة البريطانية الإعفاءات الأولى لنظام الحجر الصحي المطبّق لمكافحة وباء "كوفيد-19" وتتعلّق بالوافدين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتبارًا من 10 يوليو الجاري.