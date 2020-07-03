العرابي: الإخوان يتربصون بمصر خارجيا الآن مثلما فعلوا داخليا في 2013

قال السفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر السابق، وزير الخارجية الأسبق، إن خروج الشعب المصري ضد الإخوان وإزاحتهم عن السلطة، جاءت لشعورهم بوجود خطر كبير يهدد البلاد، فالخطر حينما يقترب من مصر، سواء من داخلها أو خارجها، يتحد الجميع، وهذا ما ظهر كذلك في شكل اللحمة ما بين القوى السياسية، لافتا إلى أن فترة الإخوان كانت من أفضل الفترات التي التحمت فيها كل القوى السياسية على اختلاف توجهاتها، وانصهرت في جبهة واحدة، وهي جبهة الإنقاذ الوطني.

وأضاف لـ"الوطن": "وجدنا أحزاب المصريين الأحرار مع الوفد والدستور والمؤتمر والمصري الديمقراطي الاجتماعي وغيرهم من أحزاب وتيارات مختلفة الأيدلوجيات والأفكار تلتحم وتتحد سويا ضد هدف وعدو واحد هو الإخوان، وكانت تجتمع بشكل شبه أسبوعي، وكانت تحضر بكل جدية لثورة 30 يونيه، لشعورهم بالخطر الذي يحيط بمصر، وسنجد ذلك في كل خطر يمكن أن يقترب من مصر".

وتابع "العرابي"، أننا نرى الآن أيضا كل الأحزاب السياسية مختلفة الأيدلوجيات ملتفة حوله الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه مازال هناك أخطار تحيط بمصر، لكنها هذه المرة أخطار خارجية، وشارك فيها الإخوان أيضا، فقد شارك الإخوان في هذا الخطر داخليا أثناء حكمهم، والآن يشاركون فيه في ليبيا من خلال هذا التربص التركي، فهذا بدافع إخواني.