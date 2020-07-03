فيديو.. شرطة "الديكتاتور" تطلق قنابل الغاز على مسيرة المحامين بتركيا

اعتدت السلطات التركية على مسيرة المحامين الأتراك بالضرب وإطلاق قنابل الغازات المسيلة للدموع، أمام البرلمان التركي بالعاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المحامين.

جدير بالذكر أن مسيرات الدفاع مستمرة منذ يوم 17 يونيو الماضي، فيما لم تستجب السلطة لمطالبها حتى الآن، رغم دعم أحزاب المعارضة وقطاعات واسعة من الشعب التركي، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ونشرت جريدة "كارت تي في" التركية مقطع فيديو لاعتداء الشرطة على مسيرة المحامين، فيما أعلنت السلطات التركية، أمس الخميس، فرض حظر التجوال في محافظة أنقرة، ومنع أي تجمعات من أي نوع لمدة 15 يومًا، بحجة السيطرة على الوباء، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه نقابات المحامين تنظيم مسيرات حاشدة اليوم الجمعة الموافق 3 يوليو بأنقرة، ردًا على تدخلات حزب العدالة والتنمية الحاكم، في نظام انتخابات النقابات.

ونظم أعضاء نقابات المحامين الأتراك سلاسل بشرية أمام قصر العدالة بالعاصمة أنقرة، أمس الخميس، احتجاجًا على قمع الشرطة التركية لـ"مسيرات الدفاع" المناهضة لتدخلات الرئيس رجب طيب أردوغان في لوائح عمل النقابة، ورفع المشاركون شعارات مثل "الدفاع لم ولن يصمت"، و"إذا غاب الدفاع غابت العدالة"، مؤكدين اعتراضهم على القانون الجديد الذي قدمه حزب العدالة والتنمية للبرلمان بشأن تنظيم انتخابات نقابات المحامين.

وكانت مسيرات المحامين بدأت منذ يوم 23 يونيو الماضي، ودعت لها جميع النقابات الفرعية بتركيا، وكان من المفترض أن تتجه حينها نحو أنقرة، لكن داهمتها الشرطة عند مدخل المدينة، ومنعتها من الدخول ومواصلة احتجاجهم.

Gaz müdahalesi geldi! pic.twitter.com/9EYqKmNjYg — yağmur now a lawyer (@bupikap) July 3, 2020