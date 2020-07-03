634 جنيه حصيلة فيلم رأس السنة أمس.. ولص بغداد يتصدر بـ24 ألف

واصل فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، بطولة محمد إمام، تصدر إيرادات الأفلام، بتحقيقه 24 ألف و346 جنيه، أمس، متفوقا علي فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، بطولة الفنان تامر حسني، الذي حقق 21 ألف و377 جنيه.

ووفقا لبيان من الموزع محمود الدفراوي، حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 3 آلاف و948 جنيه، فيما حقق فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، بطولة الفنان أحمد عز، ألفين و955 جنيه.

وحقق فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ألفين و121 جنيه، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات 1344 جنيه، وفيلم "رأس السنة" 634 جنيه.