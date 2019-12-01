أعلن الفنان محمد إمام، انتهائه من تصوير آخر مشاهد فيلم "لص بغداد".

ونشر "إمام" خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا وجه فيه الشكر لفريق عمل الفيلم.

وقال "إمام": "لسه مخلص آخر مشهد في لص بغداد بعد سنة تصوير، أكتر فيلم تعبت فيه، وأكتر فيلم كان نفسي أعمل حاجة زيه، شكرا لكل زمايلي الفنانين اللي شاركوني بطولة الفيلم على إخلاصكم واجتهادكم وحبكم لشغلكم، شكرا للمؤلف تامر إبراهيم والمخرج أحمد خالد موسى إنكم خلتوني أحقق حلم من أحلامي، شكرا للمنتح تامر مرسي والمشرف على الإنتاج أحمد بدوي إنكم خليتوا الحلم حقيقة".

ووجه الشكر لكل من: "مدير التصوير هيثم حسني وفريقه، مهندس الديكور أحمد شاكر وفريقه، مصممة الملابس إيمان الخميسي ومساعديها، فريق الإنتاج بقيادة أحمد سوكا، محمد السيد ويحيى زكريا، مهندس الصوت أحمد أبو ليلة ومساعديه، المونتير باهر رشيد، الموسيقار خالد الكمار، مصمم الأفيشات أحمد نمس، الأستاذ تامر مرتضى مدير شركة أروما، وكل فريق المؤثرات البصرية وكل فريق الإخراج".

وتابع: "شكرا إنكم خليتوا الحلم صوت وصورة، شكرا لكل رجالة فريق الأكشن بقيادة أندرو ماكنزي إنكم خلتوني أعمل أكشن جديد على السينما المصرية، شكرا لفريقي الخاص اللي ماقدرش أعمل حاجة من غيرهم، زغبي، أودي، ليبي، عربي، الماكيير عم محمد عبدالحميد ومساعديه رامي وهنوة، الكوافير يوسف أشقر وإسلام، وعم الكل أخويا الكبير طارق الشورى، وكل الفنيين و العمال و المساعدين اللي شاركوني الرحلة الطويلة".

واختتم: "انتوا أبطال الفيلم الحقيقيين، وشكرا لجمهوري الحبيب اللي تعليقاته ورسايله على أي صورة أو بوستر أو إعلان كانت بتديني طاقة معنوية في وسط التعب والإرهاق، إن شاء الله الفيلم يعجبكم جدا، ميعادنا في يناير إن شاء الله".