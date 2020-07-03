ميليشيات "السراج" تستقبل وزير دفاع "أردوغان" بمراسم عسكرية

نشرت القوات المسلحة التركية، على موقعها الرسمي، مقطع فيديو لزيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، ورئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول يشار جولر، للعاصمة الليبية طرابلس، وأظهر المقطع مراسم الاستقبال الرسمي من قبل حكومة وميليشيات الوفاق الليبية للوفد التركي.

ويزور وزير الدفاع الوطني خلوصي آكار، ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال يسار جولر، العاصمة الليبية؛ لبحث الأنشطة التي نفذت ضمن نطاق مذكرة التفاهم للتعاون العسكري، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ونظم حفل عسكري في مطار معيتيقة لاستقبال الوفد التركي. وكان في انتظار الوفد التركي، وزير الدفاع الليبي، صلاح الدين عبدالله النمروش، ورئيس الأركان العامة، اللواء محمد الشريف، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء عبد الحكيم أبو حولية، والسفير التركي بطرابلس، سرحات آكسان، ومسؤولون أتراك وليبيون آخرون.

ولا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وممارساته على الساحة الدولية، هما حديث العالم في الآونة الراهنة، حيث أجرى أردوغان، أمس الخميس، زيارة عمل لمدة يوم واحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، في ظل جدول أعمال مزدحم للغاية.

وحل أردوغان في قطر مصحوبًا بعدد من المسؤولين الأتراك؛ من بينهم وزير المالية، بيرات البيرق، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ومدير اتصالات الرئيس التركي، فخري ألتون، والمتحدث باسم الرئيس إبراهيم قالين، ومدير الاستخبارات التركية هاكان فيدان.

واليوم وصل وزير الدفاع الوطني خلوصي آكار ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال يسار جولر إلى العاصمة الليبية طرابلس، ولا شك أن تتشابك الأضلاع في تلك الحرب القائمة في الداخل الليبي، بحيث لا تكون هناك فرصة للعودة إلى الوراء مرة أخرى سيكون سيناريو أشبه بالكابوس بالنسبة لتركيا، حيث ستجد دولة أردوغان، التي تنهار اقتصادياً، نفسها مجبرة على الوصول إلى الموارد النفطية في ليبيا في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى مواصلة الحرب بتلك الأموال التي ستسرقها من ثروات الشعب الليبي، هذا إلى جانب تلبية جزء من الطلب على العملات الأجنبية في الداخل التركي المشتعل.