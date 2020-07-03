هايدي موسى: أغنيتي الجديدة تحث على الطموح.. وأعود للدراما بعمل جديد

انتهت الفنانة هايدي موسى، من تسجيل وتصوير أغنية اجتماعية جديدة، لطرحها خلال الأيام المقبلة، بعد فترة غياب عن الجمهور، بسبب جائحة كورونا.

أجرى "الوطن" هذا الحوار مع هايدي موسى، أثناء تصوير أغنيتها الجديدة، التي لم تستقر على اسمها بعد، لتكشف تفاصيلها، وكواليس فترة الحجر المنزلي معها.

ما هي تفاصيل أغنيتك الجديدة التي انتهيت من تصويرها؟

هي أغنية اجتماعية تحث على الطموح والنظر للمستقبل والتفاؤل، وأحببت أن اقدم تلك التجربة للابتعاد بعض الشئ عن الرومانسية، وما زالنا حتى الآن نختار اسما لها.

من هو فريق الأغنية؟

العمل من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخراني وتوزيع محمد الشاعر، وماستر توما، والمنتج المنفذ محمد شعبان.

هل الناس أصبحت في حاجة للأغنيات الاجتماعية في ظل جائحة كورونا؟

إطلاقا، الأغنيات متاحة في كل الأوقات، ولكن لابد من التنوع في أشكالها وأنواعها، وهناك فترة يكون المستمعين في حاجة للاستماع لنوع معين من الأغنيات، فمثلا في وقت إنجازات الكرة القدم المصرية يكون المستمع في حاجة للأغنية الوطنية.

ماذا فعلت هايدي موسى أثناء فترة الحجر المنزلي؟

لم أفعل شيء سوى أنني كنت أكل، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة وزني، وأعمل حاليا على حملة غذائية لإنفاض الوزن.

ألم تستغلي فترة الحجر المنزلي في أمور متعلقة بالعمل الفني؟

بالتأكيد، ظللت تلك الفترة أراجع مشواري الفني، واخطط لما هو قادم، واضع لنفسي خطة لكي انفذها خلال الفترة المقبلة.

وماذا عن الهوايات؟

فكرت في تجربة المطبخ، وتعلمت طبختين، ولكني فشلت.

قدمت ألبوما غنائيا وحيدا عام 2017 بعنوان حنية الدنيا.. هل تفكرين في تكرار التجربة؟

الألبوم حقق نجاحا جيدا وقت طرحه، وأغنياته تخطت حاجز مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتبوب، ولكني حاليا أرى أن الأغنية السنجل أفضل من فكرة طرح البوم غنائي، لان هناك صعوبات عديدة في تسويق الالبوم الغنائي على عكس الأغنية السنجل التي يسهل التسويق لها.

هل ستعود هايدي موسى للدراما مجددا؟

كانت لدي تجربة وحيدة عام 2018 في مسلسل لأعلى سعر وكانت جيدة للغاية، وبالفعل هناك تجرية جديدة من المقرر أن ابدأ في العمل عليها خلال الأسابيع المقبلة ولكن ليس لدي الحق حاليا في الحديث عنها.

ما هي الخطوط العريضة للعمل؟

هو عمل درامي مبني على قصص متنوعة، ومن المحتمل أن يعرض قبل شهر رمضان الكريم.