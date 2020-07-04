منبر "عبدالناصر" للأمة العربية.. 67 عاما على انطلاق "صوت العرب"

بدأ بثها ببرنامج واحد، تحت اسم صوت العرب، على إذاعة راديو القاهرة، إلا أنها تطورت لاحقا، لتصبح إذاعة مستقلة، في مثل هذا اليوم من عام 1953، حيث استخدمها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، في بث خطاباته حول الوحدة العربية، ومناهضة الاستعمار الأجنبي للبلدان العربية.

وكان الدكتور محمد عبدالقادر حاتم، الذي أصبح وزيرا للإعلام فيما بعد، صاحب فكرة تأسيسها، أما الدعم الأساسي للمشروع، جاء الرئيس جمال عبدالناصر، وقد عمل أحمد سعيد كمذيع رئيسي منذ انطلاق برنامج صوت العرب، عبر إذاعة القاهرة، ومدير لإذاعة صوت العرب عند تأسيسها عام 1953 وحتى عام 1967.

أثناء حقبة حكم جمال عبدالناصر، تمثلت برامج صوت العرب، حول مفهوم الوحدة العربية والأفكار الثورية ومناهضة الاستعمار، استغلت الحكومة الجديدة في مصر إمكانات الإذاعة، ودعت من خلالها إلى دعم المناضلين العرب، ودعاة القومية العربية، ومحاربة ما يسمى بالرجعية.

وكانت صوت العرب، صوت مجاهدي الجزائر والمغرب وتونس، وكان يذيع رسائل مشفرة لجبهة تحرير الجزائر والمقاومة الفلسطينية، وكذلك جبهات التحرير بأفريقيا، وكذلك كانت هي القوة الإعلامية في ثورة اليمن، وداعمة لحركة التحرير في جنوب اليمن.

وحاولت فرنسا، إخماد صوته بتوزيع أجهزة راديو مجانا، لا تلتقط صوت العرب علي الجزائريين للتعتيم وإبطال تأثير الإذاعة، وشاركت صوت العرب في تحرير دول الخليج العربية واستقلالها، وخلال نصف قرن، يصفها مؤيدوها بأنها كانت صوت المناضلين العرب وحصن العروبة الإعلامي والمدافع عن القضايا العربية.

ويقال إن صوت العرب، كانت إذاعة عبدالناصر للهجوم على الأنظمة العربية المناوئة له، ومن أمثلتها نظام الملك حسين بن طلال، في حقبة نهاية الستينيات، حيث أن للقناة جولات وصولات، وتحيز واضح للأهداف الناصرية.

ومن أشهر البرامج التي تقدمها إذاعة صوت العرب (برنامج الشعب في سيناء)، كان يقدم أثناء فترة احتلال سيناء لمد جسور التواصل بين أهالي سيناء المحتلة ووطنهم مصر (برنامج من حلو الكلام) برنامج (ملتقى الأحبة).