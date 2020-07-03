ضبط 170 كيلو لحوم ودواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط

تمكنت إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور طارق يوسف أبوالنجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بدمياط بالاشتراك مع متابعة المحافظة والتموين من ضبط ذبيحة من الضآن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير المحاضر اللازمة.

كما تم ضبط 100 كيلوجرام من اللحوم المستوردة بدون بيانات والتي تم صهرها لإعدادها للبيع على أنها بلدية و60 كيلوجرام من الكبدة المستوردة الفاسدة المنتهية الصلاحية كما تم ضبط 10 كيلوجرام من بانية الدواجن بدون بيانات ومجهولة الهوية والبسطرمة منتهية الصلاحية وتم تحرير المحاضر اللازمة.