أحمد فلوكس يخوض سباق رمضان 2021 بـ"سفينة نوح"

يستعد الفنان أحمد فلوكس، لخوض المنافسة في سباق رمضان 2021، من خلال مسلسل "زكريا سفينة نوح"، والذي يعد ثاني بطولة مطلقة له، حيث سبقه مسلسل سيت كوم "أحمد اتجوز منى" مع إنجي المقدم.

ونشر "فلوكس" صورة تجمعه بالسيناريست محمد الشواف، عبر حسابه على موقع انستجرام.

وكتب "فلوكس" تعليقا على الصورة، بقوله "الحمد الله تم التعاقد مع الإعلامي والصحفي والسيناريست الكبير محمد الشواف لكتابة مسلسل زكريا سفينة نوح، دعواتكم".

وسبق وأشار "فلوكس" إلى أن المسلسل من إخراج حسام الجوهري،وتم رصد ميزانية 45 مليون جنيه للمسلسل.