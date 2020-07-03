تخريب تمثال الحورية الصغيرة في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"

تعرض تمثال الحورية الصغيرة في كوبنهاجن، أشهر معالم الدانمارك، لـ"عمل تخريبي" تمثل في كتابة شعار معاد للعنصرية على قاعدته، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقالت الشرطة الدانماركية، اليوم، لوكالة الصحافة الفرنسية"، إن "الحورية الصغيرة تعرضت لعمل تخريبي عند التاسعة من صباح اليوم".

وكتب شخص مجهول عبارة "سمكة عنصرية" (باللغة الإنجليزية على قاعدة التمثال)، وفتحنا تحقيقا" في الحادث.

وأشارت آنه جروم-شفنسن المتخصصة في أعمال مؤلف قصة هذه الشخصية هانس كريستيان أندرسن، ردا على سؤال لقناة "تي في 2" العامة إلى أن قصة الحورية الصغيرة لا تنطوي على أي مضامين عنصرية".

وفي حمأة المظاهرات المناهضة للعنصرية حول العالم، إثر مقتل الأمريكي جورج فلويد في مايو الماضي، باتت المعالم والتماثيل المرتبطة بالتاريخ الاستعماري لبلدان كثيرة في العالم محور جدل كبير.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت تماثيل عدة لأعمال تخريبية في الدانمارك، خصوصا تمثال المرسل الدانماركي في جرينلاند هانس إجد، الذي شارك في استيطان هذه الجزيرة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية في القرن الثامن عشر، وأيضا تماثيل أخرى بينها ما يعود الى المهاتما جاندي وملك الدانمارك كريستيان الرابع.

وتعرض تمثال الحورية الصغيرة لعمليات تخريب في السابق، بما يشمل خصوصا عمليتي سرقة للرأس في 1964 و1998 فضلا عن اقتطاع إحدى ذراعيها عام 1984.

وفي يناير، كتبت عبارة "هونج كونج حرة" على القاعدة الصخرية للتمثال، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 2019 ضد الحكم المركزي في بكين.