تحطيم تمثال زعيم إثيوبي تاريخي في لندن

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في حادث تحطيم تمثال زعيم إثيوبيا الأسبق، منغستو هيلاسيلاسي، داخل متنزه كانيزارو بارك.

وقال شهود عيان إنّ التمثال النصفي تم تحطيمه على يد مجموعة من الأشخاص يقارب عددهم المئة وبحسب ما نشرته هيئة "بي بي سي".

وتربط بعض التقارير الأمر بالاحتجاجات المندلعة في إثيوبيا، عقب مقتل المغني هاشالو هونديسا بالرصاص.

وكان هاشالو يركز في أغانيه على حقوق أقلية أورومو العرقية في إثيوبيا، وبرز صوته بوضوح في الاحتجاجات ضد الحكومة التي أدت إلى تغيير القيادة في البلاد عام 2018.

وتقول شرطة ميتروبوليتان إنّ التحقيقات في الحادث جارية، وإنها لم تلق القبض بعد على أحد.

هيلاسيلاسي كان مقيما في حي ويمبلدون عام 1936 عقب نفيه من جانب السلطات الإيطالية التي احتلت بلاده.