الجيش المالي يعلن مقتل 7 من عناصره خلال هجوم إرهابي شمال البلاد

لقى 7 جنود ماليين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خلال هجوم إرهابي في شمالي البلاد، وقال الجيش المالي في بيان، اليوم، إن قوات تابعة له تعرضت لهجوم في منطقة تابعة لمحافظة موبتي شمال البلاد قتل خلاله 7 جنود وجرح جنديان وفقد 3 آخرون.

وأوضح الجيش المالي، أنه تم حرق بعض المعدات التابعة للجيش من قبل الإرهابيين الذين وصلوا على متن 3 سيارات ونحو 40 دراجة نارية.

وأكد الجيش المالي، أن القوات المالية والتي تمكنت من إجلاء الجرحى إلى مدينة سيفاري هوجمت تم إيفادها إلى المنطقة بعد مقتل 30 مدنيا أمس الخميس، على يد مجموعة من الإرهابيين في بواري.

ويعاني شمال ووسط مالي من انفلات أمني، أسفر خلال النصف الأول من العام وفق مصادر رسمية من قتل الكثيرين.