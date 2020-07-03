رئيس "مياه مطروح" يتفقد محطات توزيع الريفية والكيلو 8 والرميلة

تفقد اليوم الجمعة، الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عدة مناطق.

وزار "خالد" منفذ توزيع المياه "غراب المياه" بمنطقة الريفية لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد، ونبه على نهو الأعمال في المواعيد المحددة، مع ضمان جودة التنفيذ والمنتظر افتتاحه قريبا.

وقال رئيس "مياه مطروح"، إن منفذ توزيع المياه الريفية تم تزويده بمنظومة الكتروميكانيكية ويعتبر هذا المنفذ الأول على مستوى الجمهورية الذي يعمل بهذه المنظومة، من خلال 8 فتحات والتحكم في التوزيع من خلال منظومة الكتروميكانيكية بالإضافة إلى الأعمال المدنية من غرف وأرضيات وشبكات تصريف مياه.

كما تفقد منفذ توزيع المياه بمنطقة الكيلو 8، وتابع سير العمل بالمنفذ ورفع كفاءة طريق المنفذ، بالإضافة إلى تفقده رافع مياه وغراب سملا، ورافع مياه وغراب الجراولة، لمتابعة سير العمل بالروافع ورفع كفاءة محطات التوزيع والتأكيد على عمل العدادات بكفاءة.

وتوجه رئيس الشركة خلال جولته الميدانية، وتفقد محطة تحلية مياه البحر الرميلة 1 والرميلة 3 وتابع سير العمل داخل المحطات وضخ المياه لشبكات مدينة مرسى مطروح.