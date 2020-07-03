أكليريك ونانو.. أسعار الدهانات وأفضل الأنواع لتحمل الحرارة والأمطار

يقع الكثيرون من المقبلين على الزواج، أو ممن يقدمون على تجديد شققهم السكنية في حيرة بشأن أنواع الدهان المستخدمة في المنازل أو واجهات العمارات، خاصة الطلاءات المستخدمة لمقاومة الحرارة والأمطار والرطوبة.

ويوضح المهندس محمد فاوي؛ المدرس المساعد بقسم العمارة بهندسة الأزهر، في حديثه لـ"الوطن"، أنّ من أكثر الأدوار التي تكون مُعرضة لحرارة الشمس أو مياه الأمطار بشكل أكبر هي الأدوار العليا أو الأدوار الأخيرة، نظرًا لمقابلتها لسطح المنزل بشكل مباشر.

إذ يمكن منع الحرارة عن شقق الأدوار العليا عن طريق وضع ستاند حديد أو برجولة خشب بارتفاع 2 متر عن السطح لتظليل السطح، مع مراعاة وجود فتحات تهوية لتسمح بنفاذ نسمات الهواء على سقف الشقق.

وأضاف "فاوي" أنه يمكن استخدام مواد الطلاء ذات الألوان الفاتحة مثل اللون الأبيض لتمنع امتصاص أشعة الشمس، بالإضافة إلى الدهانات المدعومة بتكنولوجيا "النانو" التي تحدث تغييرات كبيرة في خواص المادة المستخدمة للدهان، تتمثل في مقاومة الحرائق، وسرعة الجفاف، وزيادة نسبة ثبات اللون، إضافة إلى خلق بيئة حرارية مناسبة للمكان من خلال تقليل اكتساب الحائط للحرارة.

وأوضح المدرس المساعد بقسم العمارة كيفية مقاومة الرطوبة على الجدران الداخلية أو الأسطح، وذلك من خلال استخدام مادة تحتوي خواصها الكيميائية على عازل رطوبة بيتومين مؤكسد مسلح بألياف بوليستر، ويسمى تجاريًا بمادة الممبرين أو الإنسومات.

ونصح أيضًا باستخدام العزل الأسمنتي والذي يعد من أهم وأحدث أنواع العزل للتخلص تمامًا من مشاكل تسريب المياه والرطوبة في المباني، خاصة في البدرومات والأدوار الأرضية وأماكن الرطوبة المرتفعة.

وفي هذا الصدد ترصد "الوطن" أبرز أنواع الدهانات المستخدمة في الطلاء ومتوسط أسعارها.

وجاءت أبرز أنواع الدهانات على النحو التالي:

1. دهانات البلاستيك:

وتعد دهانات البلاستيك من أبرز منتجات الطلاء التي تباع، اليوم، حيث تتميز بأنها سهلة التنظيف، وسريعة الجفاف، ومقاومة للتشقق، ولونها ثابت لفترة طويلة وغير معرض للاصفرار.

2. دهانات الزيت أو اللاكيه:

وتأتي دهانات الزيت ضمن أبرز الأنواع المستخدمة في الطلاء، حيث تتميز بأنها تعطي لمعان جذاب، وتمنح المبنى سطح مستوي وناعم، ومقاومة لعوامل الجو، وتعيش لكثير من السنوات.

وتباع دهانات البلاستيك عادة إما بالكيلو أو الجالون أو البستلة، ويترواح متوسط السعر من 165 جنيه وحتى 520 جنيهًا حسب الجودة والخامة المستخدمة.

أما دهانات اللاكيه يبدأ سعر البيع للكيلو 40 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الجالون بين 90 - 245 جنيه.

وفيما يلي بيان بمتوسط أسعار الدهانات والخامات المستخدمة:

أسعار السيلر

جالون سيلر 3 كيلو: 35 جنيهًا.

بستلة سيلر: تبدأ من 80 جنيهًا حتى 115 جنيهًا.

بستلة سيلر مقاوم: 100 جنيه.

أسعار المعجون

شيكارة معجون دايسون: 57 جنيهًا.

شيكارة معجون أكليرليك: 107 جنيهات.

بستلة معجون دايسون: 68 جنيهًا.

بستلة أكليريك: 115 جنيهًا.

شيكارة أنو شيلد مقاومة للحرارة: 110 جنيهات.

جرن أديبوند 65 لتقوية وغلق مسام أسطح البياض: 75 جنيهًا.

أسعار دهانات البلاستيك "البطانة"

جالون بلاستيك 3030 دايسون: 55 جنيهًا.

بستلة دهان بلاستيك 3030 دايسون سعة 9 لتر: 155 جنيهًا.

بستلة دهان بلاستيك دوبل: 275 جنيهًا.

أسعار وش التشطيب

بستلة تشطيب ربع لامع: 310 جنيهات.

بستلة تشطيب نصف لامع: 410 جنيهات.

بستلة تشطيب لامع: 450 جنيهًا.

علب الألوان

تباع علبة الألوان الواحدة 60 جرام بـ5 جنيهات، والتي تعطي اللون الأساسي على الحائط، ويكفي للبستلة استخدام 3 علب من اللون الواحد.

ولاستخدام اللون الأغمق من اللون الأساسي للعلبة يمكن إضافة ألوان الكمبيوتر الغامقة "بريموت كات" والتي تباع بسعر 30 جنيهًا.