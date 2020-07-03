كيف تؤثر الرطوبة على الجسم؟.. وتحذيرات هامة من الأرصاد بشأن الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس حاليا يشهد ارتفاع نسبة الرطوبة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف في حديثه لـ "الوطن" أنه بجانب ارتفاع نسب الرطوبة ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بدرجة تتراوح بين درجتين لـ3 درجات على أغلب محافظات الجمهورية، ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، وبعدها تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

ومن متوقع أن تشهد البلاد لمدة 48 ساعة شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، وفق مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهية الأرصاد.

وحذر "شاهين" المواطنين من التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية نظرًا لارتفاع نسب الرطوبة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.