الجامعة العربية تُدين الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية

دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق طائرات مُسيرة متفجرة صوب الأراضي السعودية.

وقالت الأمانة العامة في بيان، إن هذه الهجمات تعكس الغياب التام للإرادة السياسية لدى الطرف الحوثي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو الدخول في مسار جاد لإحلال السلام في اليمن.

وأشادت الأمانة العامة، بتصدي قوات تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي"، للهجمات ونجاحها في اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن إطلاق الحوثيين للصواريخ والطائرات المُسيرة يعكس ارتهان قرارهم السياسي للطرف الذي يحركهم تحقيقًا لأهدافه على حساب الاستقرار والسلام في اليمن، ودون أدنى تقدير للظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون في هذه المرحلة، وما يتعرض له هذا البلد من مأساة هي الأخطر عالميًا على الصعيد الإنساني.