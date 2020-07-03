مقتل 20 شخصا في اصطدام قطار بحافلة شرقي باكستان

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم، مقتل 20 شخصا على الأقل في حادث اصطدام قطار بحافلة تقل مجموعة من الحجاج من أقلية السيخ في إقليم البنجاب شرقي باكستان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية، في مؤتمر صحفي، إن الحادث وقع عندما اصطدم قطار متجه من كراتشي إلى لاهور بحافلة ركاب في منطقة واقعة بين فاروق آباد وبهالكاي.

وأضاف المتحدث الباكستاني، أن العديد من المتوفين ينتمون إلى أسرة واحدة وكانوا في طريق العودة من موقع الحج إلى المنزل، فيما نقل 10 مصابين على الأقل إلى أقرب مستشفى، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين ركاب القطار.

وأعرب رئيس باكستان عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان في رسالتين منفصلتين عن حزنهما إزاء الخسائر في الأرواح.

وشهد عام 2019 أكثر من 100 حادث متعلق بالسكك الحديدية في جميع أنحاء باكستان وكان آخرها في نوفمبر الماضي عندما لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم في حريق اشتعل بقطار كراتشي-روالبندي.