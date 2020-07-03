معركة "أملاك الدولة": الحملات مستمرة وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات، أمس، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى لكافة مخالفات البناء، وأعلنت محافظة الجيزة أنه فى ضوء ما أثير بشأن انهيار عقار أثناء إزالته على حفار فى منطقة بشتيل بمركز أوسيم، فقد تقرر إحالة مسئول الإشراف على تنفيذ قرار الإزالة للتحقيق بتهمة الإهمال.

وشهدت محافظة أسوان إزالة حالتى تعد على الأراضى الزراعية، بمساحة إجمالية أكثر من 15 فداناً، فى قريتى «العطوانى» التابعة لمركز إدفو، و«قورته» بمركز نصر النوبة.

وأوضح محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، أن إجمالى التعديات التى تمت إزالتها منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، 25 مارس الماضى، وحتى أمس، بلغت 634 حالة، منها 554 حالة بناء مخالف، بمساحة إجمالية 511 ألفاً و171 متراً مربعاً، و80 حالة تعد على الأراضى الزراعية، بإجمالى مساحات 206 أفدنة.

وفى الأقصر، أسفرت حملة لإدارة حماية النيل عن إزالة 5 تعديات على زمام نهر النيل بالبر الغربى، وفى بورسعيد، شن حى «الزهور» حملة مكبرة، قادها رئيس الحى، السعيد رخا، بناءً على تعليمات المحافظ، اللواء عادل الغضبان، لإزالة عدد من التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء. وأسفرت الحملة عن إزالة 10 تعديات على أملاك الدولة ومخالفات التنظيم، بالإضافة إلى إزالة مغسلة غير مرخصة بشارع «العاشر من رمضان»، وعدد من التعديات بمنطقة «على بن أبى طالب»، وأكد رئيس الحى أنه تمت إحالة جميع المخالفات للنيابة العسكرية، ويجرى إزالة باقى المخالفات تباعاً.