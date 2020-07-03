مفيد فوزي يحكي واقعة طريفة له مع وزيرة الهجرة: "قالت بخاف منه"

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن المرأة تعتبر القوى الناعمة لمصر، وهي التي باتت في مكانة مرموقة، خلال الفترة الراهنة وأماكنهم مرموقة.

وأضاف "فوزي"، خلال استضافته ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدليل على ذلك هو وجود 8 وزيرات في الحكومة المصرية خلال الوقت الراهن، وهو عدد أكبر مما سبق، موضحا أن الوزيرة نبيلة مكرم حينما كانت سفيرة في إيطاليا، كانت تخشي الحديث معه والحوار: "حاولت التسجيل معها خلال برنامج عدسات المدينة أثناء توليها منصب في إيطاليا، وقالت "أنا بخاف منه مش عايزة أسجل".

وأكد أنه قبل التسجيل معها، دخل وتحدث بدون وجود كاميرات، حتى اكتشفت كونه إنسان طبيعي، بينما هو جاد أمام الكاميرات، حتى وافقت وسجلت حوارا معه.