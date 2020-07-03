الصحة العالمية: 17 لقاحا لكورونا في مرحلة التجارب السريرية حاليا

قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان الأسبق، والمبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك 150 تجربة على لقاحات لفيروس كورونا، ومنها 17 لقاحا حاليا في مرحلة التجارب السريرية، منها لقاح في الصين وإنجلترا، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية، تجرى عددا من التجارب التضامنية، للتعامل الأمثل مع فيروس كورونا.

وأضافت "الرباط"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أنه يتم تزويد دول العالم بكل المعلومات الجديدة عن الفيروس يوميا، موضحة أن الفيروس لن ينتهي، ومتوقع أن يبقى سنوات عديدة، ولكن التعامل معه يمكن أن يكون بأشكال متعددة مثل باقي الفيروسات.

وأكدت أن أي لقاح جديد، يدخل في اختبارات الأمان، وهذه المرحلة تستغرق مدة طويلة، كما أنه إذا تم إيجاز هذا اللقاح، لاستخدامه على الإنسان، إلا أن مراحل إنتاجه وتصنيعه وتوزيعه للدول يأخذ وقتا وخطة واستعداد آخر، موضحة أن المنظمة دعت لمبادرة للتعاون الدولي، بهدف تسريع الإنتاج وتصنيع والتوزيع العادل للقاحات والأدوية.