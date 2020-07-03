هشام العسكري: إجراءات الدولة أنقذتنا من الوصول لـ5 آلاف إصابة في اليوم

قال الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان بكاليفورنيا، إن بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتم وضع الأرقام، وتحليل البيان، وفق معادلات رياضية، لرصد الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف العسكري، خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع على قناة dmc، أن العدد الإجمالي المتوقع اليوم، من الحالات المصابة بفيروس كورونا حوالي 72700، وقد تزيد بنسبة قليلة، قائلا: "أتوقع أن يكون لدينا 1400 إصابة جديدة، أو زيادة بكسور قليلة، لكن لا تزيد عن 1500 حالة، لافتا إلأآ أن العالم كله يعترف ويقول، إن الأرقام التي تعلن تقريبية، والجميع يجتهد وفقا للأسس العلمية.

وأكد العسكري، أن الفيروس يتحور، وهذا يجعل هناك تغيرات في المسير بالنموذج الأسي أو غيره من معاملات النمو، لافتا إلى أن الأمور في مصر، إن لم تكن تحت السيطرة خلال الفترة الماضية، لكان لدينا 5 آلاف حالة مصابة في اليوم.

وبشأن الأعداد التقريبية للأسبوع المقبل، وبشكل تقريبي ووفقا للنموذج الأسي الذي لا يشترط معدل النمو، فإن مصر ستسجل إجمالي 80 ألف حالة، وقد نصل إلى 100 ألف حالة قبل نهاية شهر أغسطس، وهذا وارد، لكنه يتوقف أيضا على وعي المواطن وإجراءات الدولة، قائلاً: "القرار هنا شخصي بمدى التزام الفرد والتباعد الاجتماعي، لأن المواطن جزء في المعادلة، ونحن في مرحلة امتحانات الثانوية العامة، وسنرى بعد أسبوع، هل هناك تغير ستحدث في شكل النمو، بعد عودة الحياة أيضا، ونتمنى من الله عدم حدوث شيء".