هشام العسكري: قد نتجاوز 100 ألف إصابة بكورونا قبل نهاية يوليو

قال الدكتور هشام العسكري مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان الأمريكية، إن النموذج الـ"أُسي" يفترض تزايد إصابات فيروس كورونا بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنه جرى تنفيذ نموذج آخر، للكشف عن الأعداد التقريبية المتوقعة بالنسبة لفيروس كورونا.

وأضاف خلال حلقة مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "وارد جدًا نصل إلى 100 ألف إصابة بفيروس كورونا قبل نهاية شهر يوليو، وعندها سيكون لدينا 5 آلاف حالة وفاة، وقد نتجاوز 100 ألف إصابة، وهنا يأتي دور المواطن، حيث أن العملية ديناميكية، حيث تقوم الدولة بدورها، وقرار حصر الفيروس شخصي، أي أنه يتحدد بالالتزام بالإجراءات، وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وتابع: "مستنيين أسبوع لدراسة أثر امتحانات الثانوية العامة، ويجب أن يدرك المواطن أنه جزء من المنظومة وعليه دور، ونتمنى ألا يزيد معدل نمو الإصابات".