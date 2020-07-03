الطاقة الذرية: عدم وقوع إصابات أو تلوث إشعاعي بسبب حريق "نطنز" في إيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أنها تلقت معلومات من إيران بشأن حريق منشأة "نطنز" النووية لتخصيب اليورانيوم، أمس الخميس، مشيرة إلى أن الحريق أخمد بسرعة، ولم تكن هناك مواد نووية أو مواد مشعة أخرى في المبنى.

وقالت الوكالة الدولية، في بيان من مقرها في فيينا، إن طهران أفادت بعدم معرفة سبب الحريق بعد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضافت الوكالة، أن منشأة "نطنز" تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك التحقق من الضمانات ومراقبة خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرا إلى عدم وجود مفتشي ضمانات الوكالة في ذلك الوقت، وأن الموقع الذي وقع فيه الحادث لا يحتوي على مواد نووية.

وأوضحت الوكالة، أن الوكالة على اتصال بالسلطات الإيرانية؛ لتأكيد أنه لن يكون هناك تأثير على أنشطة التحقق من الضمانات، والتي من المتوقع أن تستمر كما كان من قبل، مضيفا أن مفتشي الوكالة موجودون بانتظام في "نطنز".

وأعلنت الوكالة، أن الحادث لا يوقف اتفاق الضمانات والتحقق والمراقبة من خطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة بين طهران والوكالة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".