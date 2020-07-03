"ترامب": ارتفاع عدد حالات كورونا سببه جودة الاختبارات وكثرتها

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بلاده عائد إلى كثرة الاختبارات وجودتها وأن نسبة الوفيات الناجمة عنه في انخفاض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال ترامب، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هناك ارتفاع في حالات فيروس (كورونا) لأن اختباراتنا مكثفة وجيدة جدا وأفضل وأكثر من أي بلد آخر"، واصفا ذلك بالأنباء الرائعة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، "لكن الأخبار الأفضل هي أن معدل الوفيات (بسبب مضاعفات الفيروس) قد انخفض كما أن الشباب يتعافون بشكل أفضل وأسرع".

وفي نفس السياق يتوجه الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى "ميلانيا"، اليوم، عشية ذكرى استقلال الولايات المتحدة إلى النصب التذكاري لأوجه 4 رؤساء أمريكيين منحوتة في الجرانيت بجبل "راشمور" في ولاية داكوتا الجنوبية لإحياء الذكرى المعروفة باسم الرابع من يوليو.

ويتوقع أن يحضر التجمع نحو 7500 شخص من دون فرض ارتداء أغطية الوجه أو كمامات أو إجراء ترتيبات للتباعد الإجتماعي وذلك وسط تسجيل 36 ولاية أمريكية ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بالفيروس.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال فعالية بالبيت الأبيض أمس الخميس: "سنحظى بأمسية هائلة وسيكون عرضا للألعاب النارية قلما شاهد الناس مثيلا له".

ووفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، فإن الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في ولاية داكوتا الجنوبية مستقر مع 6978 حالة مؤكدة و97 حالة وفاة.

ويتوقع أن يدلي ترامب غدا السبت، خطاب "تحية إلى أمريكا" السنوي في البيت الأبيض باحتفالية ستشتمل أيضا على الألعاب النارية وتحليق للطائرات العسكرية ومن المعتاد أن يتجمع الناس في منتزه "ناشيونال مول" لمشاهدة الألعاب النارية حيث سيتم توزيع أكثر من 300 ألف كمام وجه من القماش على الزوار وفقا لوزارة الداخلية الأمريكية.

من جهته، وجه الجراح العام في الولايات المتحدة جيروم آدامز رسالة للمواطنين في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية لحثهم على الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس خلال التجمعات التي سيشاركون فيها بمناسبة ذكرى الاستقلال الأمريكي.

وأكد آدامز، أنه "سيكون لدينا في الواقع المزيد من الاستقلال والمزيد من الحرية" في حال التزم الأمريكيون بالتوجيهات وتجنبوا التقاط الفيروس، مشيرا إلى تحذير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن "المزيد من التجمعات تعني المزيد من المخاطر".

ارتفاع عدد مصابي كورونا داخل الولايات المتحدة إلى أكثر من مليونين و767 ألفاً

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد، داخل الولايات المتحدة بلغ مليونين و767 ألفاً و669 شخصا على الأقل.

وأوضحت الجامعة، اليوم، أن حصيلة عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات الأمريكية وصل إلى 129 ألفاً و114 شخصا على الأقل، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وسجلت "جونز هوبكنز"، 27 ألفاً و790 إصابة جديدة و374 وفاة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.