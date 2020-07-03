"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه السعودية

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إطلاق الحوثيين، 4 طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي" من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التأكيد على دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مشددا على وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وحمل العثيمين، الحوثيين ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.