المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19.5 مليار جنيه غدا

يطرح البنك المركزي، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 19.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع الوزارة، لتمويل عجز الموازنة.

وقال "المركزي"، عبر موقعه الإلكتروني، الخميس الماضي، إنه سينفذ طرحين غدا الأحد، مؤكدا أن قيمة الطرح الأول، تبلغ 9 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، والثاني 10.5 مليار لأجل 364 يوما.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الديْن، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الديْن، والحد من مخاطر إعادة التمويل.