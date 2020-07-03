اعتقال تركي بسبب إهانة وزير المالية بعد يوم من الإفراج عنه

أعادت السلطات التركية اعتقال أحد الأتراك الذين أفرج عنهم في قضية إهانة وزير المالية بيرات البيرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد يوم من قرار قاضي محكمة الصلح التركية إطلاق سراحه، وذلك بسبب تقديم وزير المالية شكوى جديدة إلى المحكمة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "سوزجو"، إن المواطن المعتقل تقدم بدعوى قضائية اعتراضًا على اعتقاله والزج به إلى السجن.

وصرحت محكمة أنقرة العليا بأن السلطات قد اعتقلته بسبب إهانته لوزير المالية بيرات البيرق، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وقامت بالتحقيق معه في الواقعة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وبعدها تم الإفراج عنه بأمر من محكمة الصلح مع التحفظ عليه في منزله.

وأضافت الصحيفة، أن السلطات قامت باعتقال المواطن مرة أخرى، بعد أن تقدم وزير المالية بدعوى قضائية جديدة ضده اليوم.