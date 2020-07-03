ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في تركيا إلى 5186 شخصا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" و1172 إصابة جديدة بالجائحة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال قوجة، في تصريح صحفي، إن هذه الأعداد الجديدة ترفع إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 5186 شخصا والإصابات بها إلى 203456 حالة.

وأضاف الوزير التركي، أن 1313 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 178278 مصابا في حين يرقد 1082 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 374 مريضا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار قوجة، إلى أن المختبرات الطبية أجرت، اليوم، 52141 تحليلا للكشف عن الوباء ليرتفع عدد التحاليل التي اجريت منذ انتشار كورونا المستجد في تركيا إلى أكثر من 3.535 ملايين تحليل.