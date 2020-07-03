تركيا تبدأ في إنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي الليبية بمساعدة الوفاق

وقع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، مع رئيس حكومة الوفاق-المدعومة من تركيا- فايز السراج، اتفاقية جديدة لإنشاء قاعدة عسكرية تركيا في ليبيا، تتيح للجنود الأتراك المتواجدين بطرابلس حصانة ضد أي ملاحقة قضائية وذلك بإعطائهم صفة دبلوماسية، وذلك في الوقت الذي ادعى فيه آكار أن ليبيا لليبيين فقط، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت قناة "العربية" الإخبارية، إن تركيا تسير في مخططها نحو احتلال مدينة سرت الليبية بواسطة العناصر الإرهابية التي تنقلها تركيا إلى طرابلس بواسطة حكومة الوفاق.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، قد صرح، اليوم، بأن ليبيا ملك الليبيين فقط، وأن بلاده تتمنى أن تنصلح الأوضاع هناك في القريب العاجل، واللافت للنظر أن تصريحات آكار جاءت خلال زيارته، اليوم، إلى طرابلس للقاء رئيس هيئة الأركان العامة بحكومة الوفاق، التي تؤيد الاحتلال التركي لليبيا، وتتلقى في المقابل دعم أنقرة بالمال والمرتزقة السوريين للمشاركة في عمليات قتالية ضد الشعب الليبي.

والتقى آكار ورئيس هيئة الأركان العامة بحكومة الوفاق، الجنرال يشار جولار، من أجل بحث تطورات مذكرات التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق،

كما التقى رئيس المجلس الأعلى الليبي، خالد المشري.

وصرح وزير الدفاع بعد اللقاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد في طرابلس قائلاً إن ليبيا ملك الليبين فقط، وإن تركيا تتمنى أن تنصلح الأمور في القريب العاجل.

وأضاف أكار: "نحن ننفذ أوامر الرئيس رجب طيب أردوغان، ونقوم بمهمتنا على أكمل وجه في مساعدة ليبيا، وتقديم يد العون لها. ونتمنى لجميع شعب ليبيا السعادة والصحة".