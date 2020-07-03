نقابات المحامين بمحافظات تركية تنضم لمسيرات الدفاع

مازالت المسيرات الاحتجاجية لنقابات المحامين الأتراك مستمرة اعتراضًا على قانون النقابات الجديد، وانضمت النقابات الفرعية في محافظات كوجه علي، وعلي أغا، اليوم، للنقابات المعترضة على ذلك القانون، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "أفرنسال" التركية إن أعضاء نقابات المحامين في كوجه علي، نظموا احتجاجًا أمام محكمة العدل بالمحافظة، وأكدوا أن نقابتهم "كالعادة سنقف بجانب العدل وأنها مستمرة في مساندة الشعب".

وطالب المحامون، نواب البرلمان بدعم احتجاجات أعضاء النقابات، ورفض القانون الجديد، وقال أعضاء النقابة الفرعية بكوجة علي، "لا تنسوا أنكم نواب الشعب وليس نواب السلطة. ولا تقبلو أبدا بتقسيم النقابات. كونوا بجانبنا وساندونا".

كما احتج أعضاء النقابة الفرعية بمدينة علي أغا، على قانون النقابات الجديد أمام مديرية الأمن، وقال أعضاء النقابة موجهين خطابهم إلى السلطة:"إنكم تحيكون المكائد من أجل السيطرة على النقابات وتقسيمها. فأنتم تريدون أن تكون النقابات أيضا ضمن أركان النظام الحاكم. لكننا مستمرون في الاحتجاج ضد هذا القانون الجديد".