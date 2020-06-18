نقابة المحامين بإسطنبول تنظم "مسيرات الدفاع" ضد تغيير نظام الانتخابات

أعلنت نقابة المحامين بإسطنبول، تنظيمها لمسيرة احتجاجية في أنقرة، كرد فعل على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتغيير نظام الانتخابات، وذلك تحت شعار "مسيرة الدفاع".

ووفقاً لما ذكرته جريدة "تلي 1"، فإن نقابة المحامين بإسطنبول، أعلنت، أمس الأربعاء، في تصريح رسمي لها، بأنها ستنظم مسيرات احتجاجية تحت شعار "مسيرة الدفاع" بسبب رغبة حزب العدالة والتنمية في السيطرة على النقابات، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وورد في بيان النقابة، أن "الشغل الشاغل للحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية هذه الأيام هو إصدار قوانين للمحاماة من شأنها التقليل من صلاحياتهم وتغيير نظام الانتخابات، بدلا من الانشغال في حل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، وأزمة البطالة التي تسببت في كثير من الانتحارات وتشريد الكثير من العائلات، ورفع معدل الفقر وارتفاع الأسعار، والعديد من الأزمات الأخرى".

وأضافت النقابة: "ستبدأ المسيرات بدءا من اليوم وسنقف في ظهر أصدقائنا المحامين والنقابات الأخرى. وسينضم إلينا في هذه المظاهرات 80 نقابة أخرى".