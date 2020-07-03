"موديز" تحذر: الاقتصاد التركي مقبل على أزمة كبيرة خلال العام الجاري

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد التركي سيتعرض لانكماش حاد خلال العام الجاري تحت وطأة أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" المتفشي في الأراضي التركية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وحذرت الوكالة، في أحدث تقرير، من أن تركيا قد تتعرض لأزمة ضخمة في سعر الصرف شبيهة بالأزمة التي حدثت بين أنقرة وواشنطن بعد أزمة القس الأمريكي أندرو برونسون في صيف 2018.

وكانت وكالة موديز، أعلنت توقعاتها السابقة بأن الاقتصاد التركي سيحقق نموًا بنسبة 3%، إلا أنها أعادت النظر في مستقبل الاقتصاد التركي، وأعلنت توقعها الجديد الذي يفترض انكماشًا بنسبة 1.4%، ثم خفضت التوقعات مرة أخرى إلى 5%.