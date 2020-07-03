وفاة مستشار الرئيس الأفغاني في تركيا بسبب إصابته بكورونا

أشارت تقارير إخبارية، إلى وفاة مستشار الرئيس الأفغاني للتنمية الاقتصادية محمد يوسف غضنفر في تركيا، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم، أن يوسف غضنفر كان نائبًا لعبدالغني في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 وأسهم على الأرجح ماديا في حملته الانتخابية.

أفغانستان تسجل 302 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

وسجلت أفغانستان أكثر من 300 حالة إصابة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 32 ألفا و324 في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وزراة الصحة العامة في بيان، أوردته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم، إنه تم فحص 772 حالة المشتبه في إصابتهم بالفيروس، وثبتت إصابة 302 منهم.

وأوضحت الوزارة الأفغانية، أنه تماثل 1290 شخصًا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد المتعافين الإجمالي إلى 17 ألفا و331 شخصا.وخلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي 12 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 819.