عقيلة صالح: حكومة السراج منتهية الشرعية وفق اتفاق الصخيرات

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم، إن حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، المدعومة من تركيا لم تنل الثقة من مجلس النواب، بل رفضت مرتين، كما أنها لم تؤد اليمين الدستورية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضاف صالح، خلال اجتماعه مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، في موسكو، أن اتفاق الصخيرات عام 2015 نتج عنه ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي عجز عن الإيفاء بالالتزامات المتفق عليها، وأهمها أن مدة ولاية حكومة الوفاق عام واحد، مشيرًا إلى أن هذه المدد تتجدد تلقائيًا لعام إضافي واحد، وبالتالي فمدة الولاية والصلاحية انتهت منذ فترة طويلة.

وجدد صالح، التأكيد على أن الاتفاق السياسي لا قيمة قانونية له، لأنه لم يتضمن الإعلان الدستوري، وبذلك "كيف تكون حكومة الوفاق شرعية؟".

وقال صالح، إن المجتمع الدولي فرض حالة من الاقتتال والاضطراب في ليبيا بسبب منحه الشرعية للوفاق والاعتراف بجسم غير منتخب، مضيفًا إن الاتفاق السياسي في الصخيرات نص على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية، على أن تنسحب الميليشيات المسلحة من كافة المدن الليبية، وهو ما لم يحدث، بل استعانت هذه الحكومة بهذه الميليشيات كحراس لها ولمقراتها.

وأوضح صالح: "لقد أحكمت هذه الميليشيات القبضة على حكومة الوفاق، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم، بما فيها بنك ليبيا المركزي"،مشيرا إلى أن اتفاق الصخيرات نص أيضًا على مبدأ التوافق بين الليبيين، كما نص على تشكيل المجلس الرئاسي ممثلا من الأقاليم التاريخية الثلاثة: برقة وطرابلس وفزان، منوهًا بأن هذا المبدأ انتهى باستقالة أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي.

وتابع صالح قائلا، إنه طبقًا لاتفاق الصخيرات، فإن قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع، لكن السراج كان يصدر القرارات لوحده مخالفًا للاتفاق السياسي، ومن بينها توقيع الاتفاقيات مع تركيا.