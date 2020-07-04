سهرة فنية للطرب البدوي بفرع ثقافة مطروح "أون لاين"

نظم فرع ثقافة مطروح، مساء أمس، بث مباشر على صفحة الفرع، بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، سهرة غنائية لجمهور ثقافة مطروح.

وقدم السهرة الغنائية، المطرب سليمان عبدالجواد، وغنى خلالها العديد من الأغاني، منها أغنية بدوية تحت عنوان "حبيبى حبيبى تجرح فى"، فى ظل عشق أهالى مطروح للأغنانى البدوية، التى تعبر عن التراث الثقافى والفنى البدوى الأصيل، النابع من سكان الصحراء الغربية.

وأكد محمد حمدى مدير عام فرع ثقافة مطروح، أن الثقافة لا تزال تقدم جميع الأنشطة الفنية والثقافية، إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل مواجهة الدولة لجائحة كورونا.