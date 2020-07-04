الحكومة الليبية المؤقتة: تركيا تستخدم الليبيين كوقود للصراع

قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج، أمس الجمعة، إن تركيا ترسل البوارج الحربية والطائرات المسيرة والسلاح، لتأجيج الصراع في ليبيا، مضيفاً إن "تركيا تستخدم الليبيين كوقود للصراع".

وشدد الحويج خلال مداخلة مع قناة "العربية" الإخبارية، على أن "ليبيا بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار، خصوصاً بسبب التدخل التركي".

وأكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة أن "على المجتمع الدولي وقف انتهاكات تركيا" في ليبيا.

وذكر الحويج، أن حكومة الوفاق، التي تدعمها تركيا، "نقضت اتفاق الصخيرات" بشأن الحل في ليبيا.

من جهته، أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الجمعة، محادثات في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وبحثا آليات إيقاف القتال وتنفيذ مقررات برلين وإعلان القاهرة.

وقال لافروف، إن إعلان القاهرة ومخرجات برلين ممكن أن يكونا قاعدة لحوار ليبي - ليبي، موضحا أن "روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية".

وأشار لافروف، إلى أن "روسيا ستستأنف عمل سفارتها في ليبيا من تونس".

من جانبه، قال مجلس النواب الليبي، أمس الجمعة، إن روسيا أكدت أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب الليبي، وأكدت أنها ستحث المجتمع الدولي على تنفيذ مبادرة القاهرة.