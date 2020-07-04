صحة الشيخ زويد تعقم منازل المخالطين للحالات الإيجابية بكورونا

أعلنت الإدارة الصحية في مدينة الشيخ زويد، أنه تم رش وتعقيم بيوت المخالطين للحالات الإيجابية بوسط المدينة.

وقال الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية في الشيخ زويد، إن فريق من الصحة والملاريا قاموا بأكبر عملية رش وتعقيم لأكثر من 10 شقق سكنية بواقع 3 بيوت لأشخاص خالطوا حالات الأشقاء الأربعة التي أثبت العينات والتقارير إيجابية الحالات.

وأضاف مدير الإدارة الصحية، أنه جار متابعة المخالطين بعد تأكد ضرورة عزلهم بشكل تام في منازلهم، ومتابعة أي تطورات سواء كانت أعراض سخونية أو سعال أو تكسر في العظام قبل أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

جدير بالذكر أن حالة الـ4 أشقاء تبين إيجابيتها بعد نقلها من مستشفى الشيخ زويد إلى قسم العزل بمستشفى العريش العام.

بدوره، أكد الدكتور مسعد زايد أحد أطباء العزل بمستشفى العريش العام أن حالة 3 من الأشقاء المحتجزين تحسنت بشكل واضح وتناولوا الطعام واستجابوا للعلاج متوقعا أن تأتي المسحة الثانية سلبية.