استئناف المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان لها عن استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية اعتبارا من اليوم.

وأوضح بيان صحة شمال سيناء، أن أهداف المبادرة هي دعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بالمجان.

وأكد البيان أن المبادرة تستهدف النساء فوق 18 عامًا، والخدمات التي تقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للنساء وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس ضغط الدم والتوعية عن الفحص الذاتي للثدي وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كلتة الجسم من سن 18 سنة، وتبدأ الخدمة من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وأشار إلى أن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية بإدارة العريش الصحية بالمراكز الآتية مركز الرعاية الأساسية وسط المدينة ومركز حضري الريسة، مركز حضري المساعيد، مركز حضري عاطف السادات، وإدارة بئر العبد الصحية بالوحدات الآتية: وحدة سلمانه، وحدة رابعة، وحدة الخربة، وحدة السلام، وحدة 6 أكتوبر، مركز حضري بئر العبد، ووحدة بئر العبد الجديدة وإدارة الشيخ زويد الصحية بمركز رعاية الأمومة والطفولة بالشيخ زويد اعتبارا من اليوم وبالمجان، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف 132 ألفا و761 سيدة وفتاة في شمال سيناء.