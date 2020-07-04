بأيدي فناني سيناء.. "رسم جرافيتي" بشوارع العريش لدعم الجيش الأبيض

"رسم جرافيتي" ممتد على سور بنك القاهرة بشارع العريش الرئيسي بمحافظة شمال سيناء، عرضه يبلغ خمسة أمتار، وارتفاعه نحو ثلاثة أمتار، يجسد كل طواقم الجيش الأبيض، من أطباء وممرضين وفنيين بألوان زاهية.

حرص على اختيارها صناعه لدعم القطاع الطبي نفسيا، تجذب المارة من أمامه، يعلنون خلاله تضامنهم ودعمهم لهؤلاء الأبطال، الذي يضحون بأنفسهم دون خوف أو تراجع، من أجل رعاية المرضى في أزمة وباء كورونا العالمي.

من أجل الدعم النفسي للعاملين بالقطاع الصحي بالعريش، أطلقت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بمحافظة شمال سيناء، مبادرة لرسم جداريات جرافيتي، تحوي في معناها رسائل شكر وتحية للجيش الأبيض، هدفها رفع الحالة النفسية والمعنوية لديهم وتحفيزهم على المجهود المبذول.

جرى الاستعانة فيها بمتخصصين في مجال رسم الجداريات للتنفيذ من مديرية التربية والتعليم، وكانت الرسمة الأولى على سور بنك القاهرة، نفذها الفنان ماجد أمين، بالتعاون بينه وبين زميله باسم السروجي.

ماجد: استغرق تنفيذ الجدارية 3 أيام فقط

استغرق تنفيذ الجدارية، ثلاثة أيام فقط، بحسب رواية رسام الجرافيتي لـ"الوطن"، وفرت الخامات مؤسسة الشجرة صاحبة الفكرة، استخدموا ألوان بلاستيك لتنفيذها بالشكل الكاريكاتيري، الذي ظهرت عليه الجدارية.

في وقت سابق، حرصت مؤسسة الشجرة التنموية المجتمعية على تنفيذ مبادرة لدعم عمال النظافة بمدينة العريش، عن طريق عمل ندوات توعية في مقر عملهم، بالإضافة إلى توزيع شنطة حماية شخصية تحتوي على حذاء بلاستيك، وقفاز طبي، وكحول، ومناديل وصابون وكمامات، لرفع وعيهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.