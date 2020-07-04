حبس تشكيل عصابي بالسويس بتهمة سرقة خزينة مصنع 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بالسويس، حبس 3 أعضاء تشكيل عصابي قاموا بسرقة خزينة مصنع للزيوت بالمنطقة الصناعية بحي عتاقة، ونقلها إلى مدينة القنطرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونجح ضباط المباحث في إعادة نصف مليون جنيه كانت بالخزينة، وقام المتهمين بسرقتها، وجار التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

كان مدير أمن السويس اللواء رجب عبدالعال، تلقى بلاغا بسرقة خزينة من داخل إحدى كرافانات مصنع للزيوت بالمنطقة الصناعية بالسويس.

وشكل اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، فريق بحث بقيادة العميد أيمن عبدالحميد رئيس مباحث المديرية لضبط المتهمين.

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة عتاقة بالسويس، أن المتهمين مرتكبوا الجريمة هم ثلاث أشخاص كانوا يعملون داخل موقع المصنع بالمنطقة الصناعية.

وقام المقدم أحمد داود رئيس مباحث قسم شرطة عتاقة، بالقبض على المتهمين الثلاثة واستعادة المسروقات نصف مليون جنيه، واعترف المتهمين أنهم نقلوا الخزينة بالكامل إلى مدينة القنطرة.