المدفعية التركية تستهدف مناطق جبلية في دهوك العراقية

جددت تركيا فجر اليوم، قصفها لمناطق بمحافظة دهوك، شمال العراق، وأكدت مصادر رسمية كردية لقناتي "العربية" و"الحدث" في المنطقة أن قصفا مدفعيا طال جبال خامتير وشاقولي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

من جهتها، عززت القوات العراقية مواقعها بطول الحدود مع تركيا، حسبما قال مسؤولون أمس الجمعة، لمنع القوات التركية من التوغل في الأراضي العراقية بعد أسبوعين من الغارات الجوية فيما تستمر أنقرة في استهداف المقاتلين الأكراد في شمالي العراق.

وقال مسؤولون أمنيون لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن أنقرة أقامت على الأقل 12 نقطة داخل الأراضي العراقية ضمن حملة عسكرية لمطاردة أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي قالت تركيا إن له ملاذات آمنة في شمالي العراق.

وبدأت الحملة الجوية والبرية التركية، التي أطلق عليها اسم "عملية المخلب النمر"، في 17 يونيو الماضي عندما نقلت تركيا قواتها جواً إلى شمالي العراق.

ومنذ ذلك الوقت، قتل 6 مدنيين عراقيين على الأقل فيما ضربت طائرات تركية أهدافاً لحزب العمال الكردستاني وتم إخلاء عدة قرى في المنطقة الكردية شمال العراق.

وأثار التوغل الأخير في الأراضي العراقية إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين منذ بدء الحملة العسكرية التركية.